Domenica mi è capitata una cosa curiosa: leggere un articolo palesemente scritto da o con l'intelligenza artificiale (ho chiesto all’autore e ha confermato) che spiegava come, e grazie a quali umane qualità, sopravviveremo all’abuso dell’IA. Un paradosso, una mise en abyme. Quando l’ho fatto notare a chi l’aveva condiviso sono emersi interessanti rilievi. Primo fra tutti, solo chi usava l’IA, e quindi ne aveva appresa la struttura, pareva in grado di riconoscerne l’impronta. Il resto delle persone non distinguendo l’«umano» dall’«artificiale» riteneva addirittura incestuosa la possibilità.
Le domande che ci siamo posti sono infine confluite in un unico interrogativo: finiremo (o forse è già accaduto) per conformare il nostro pensiero alle logiche dell’intelligenza artificiale, fino al punto di non riconoscerne più la differenza? Ogni innovazione tecnologica (spesso giunta senza che nessuno abbia mai chiesto se se ne sentisse il bisogno), conduce a piccole rivoluzioni linguistiche e stilistiche. Abbiamo imparato a sintetizzare la comunicazione in 140 caratteri grazie a Twitter, considerato normale esprimerci con un pollice alzato, e questo non ha cambiato la bontà o meno delle riflessioni o dei contenuti di pensiero.
È tempo del Dolce Stil Novo Artificiale? Una lingua levigata, gentile, grammaticalmente impeccabile, che non si contraddice mai, priva delle limacciose, impervie e tortuose traiettorie dei flussi di coscienza?
C’è chi la teme e ha sentito il bisogno di creare il «Manifesto Etico della Scrittura con Intelligenza Artificiale» (manifestoetico.it) Un po’ come distribuire un volantino a tutti gli innamorati, per ricordar loro che baciarsi è bello. A me l’IA ricorda la prima della classe, la preferita della maestra. Le dai un argomento e lei ti restituisce una frase tutta patinata, senza nessuna sbavatura, nessun irrisolto. Le chiedi di scrivere come Dante e lei lo fa anche meglio di lui. A volte provo a farle riordinare pezzi sgangherati di miei pensieri e me li ricompone in un nanosecondo, manco fossero il cubo di Rubik.
Alla fine però quella frase mia sghemba, quell’aggettivo di troppo, quel verbo orribile che mi faceva sorridere, la punteggiatura alla Saramago (che fa impazzire mia figlia) sono me, vengono dai miei sacchi brulicanti di parole, che mi seguono da quand’ero bambina e non da un glaciale archivio algoritmico dentro a un rumoroso data center in Oregon. È pur sempre e solo una macchina. Uno strumento, né buono né cattivo, come il famoso coltello nelle mani dello chef, del chirurgo o dell’assassino.
Perché inorridire, quindi, se un intellettuale ci educa a sopravvivere all’IA, scrivendo un articolo con l’IA o umanizzato da Shadow GPT? Secondo stime di Epoch AI (società di ricerca sull’IA), non confermate, una sola domanda di ChatGPT consumerebbe l’equivalente di un led da 10 W acceso per 2 minuti. Un miliardo di messaggi al giorno, per un anno, equivarrebbero al consumo (annuo) di 10.400 case statunitensi. Arriverà un blackout e vinceranno di nuovo le frasi storte, le sinapsi naturali, i flussi di coscienza, i pensieri rumorosi, le cose lasciate a metà, i segnali di fumo e piccioni viaggiatori. A proposito, secondo voi questo pezzo l’ho scritto io o l'IA? Siete già lì a cercare gli indizi. Vi vedo!
*Consigli di lettura: il «Alfabit – L’italiano digitale dagli SMS all’IA», scritto da Giuseppe Antonelli ed edito da Il Mulino, peraltro finalista al Premio Strega Saggistica 2026.