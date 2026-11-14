Oltre la tempesta, il viaggio

Hai presente quegli individui che dicono sempre ciò che pensano senza timore di generare contrasti? Sono coloro che, quando escono dalla stanza, innescano reazioni che vanno dal «che bella la sincerità» all’«è insopportabile». Reazioni diverse, stesso interlocutore, stesse parole, stessa schiettezza. L’unica variabile non sta quindi in chi parla, ma nello sguardo di chi ascolta. Mi viene in mente la storiella dell’allievo che chiese al maestro: «Perché alcune persone cambiano comportamento a seconda di chi hanno davanti?».
Si racconta che il saggio rispose che i voltagabbana si comportano in quel modo per ottenere approvazione. Aggiunse poi che, per riconoscere l’autenticità di un uomo o di una donna, bisogna osservarli quando cambiano compagnia, perché chi possiede valori profondi non li abbandona per piacere agli altri. «Ricorda – disse il saggio – un albero può piegarsi al vento, ma non cambia le proprie radici per piacere alla tempesta». Poi, facendosi serio, il maestro domandò: «Perché ti affanni tanto a scrutare gli altri? Sposta lo sguardo. Ciò che ti infastidisce o ti ferisce del comportamento altrui non parla di loro, ma di te. È lì che devi lavorare».
La parte interessante della questione, infatti, non risiede nel modo di agire altrui, ma nell’effetto che sortisce su di noi. È un passaggio quasi invisibile, eppure decisivo. La stessa parola può sembrarci una carezza o un’offesa a seconda della risonanza con i nostri vissuti che ci fanno percepire minaccioso chi incrina le nostre certezze, amabile chi le rafforza.
Come gli alberi, anche noi esseri umani possiamo piegarci al vento delle circostanze, ma è un vento che nasce in noi e che gli altri rendono solo visibile. A differenza delle piante, tuttavia, noi possiamo trasformare ogni circostanza in un’occasione di consapevolezza. Avviene quando, grazie alla conoscenza delle nostre radici profonde, siamo autentici perché non vogliamo né cancellarle né esaltarle per piacere alla tempesta.
Quando, invece, ci accorgiamo di inchinarci al vento di chi ci ascolta, lì, in quel frangente potenziale di svolta, possiamo scorgere l’insicurezza che ci abita proprio in quella parte che si è stortata pur di protendersi alla conquista di plausi, e decidere il da farsi: guardare in faccia le nostre fragilità o procedere a occhi bendati sperando, in quest’ultimo caso, che non sia uno schianto troppo secco a svegliarci.
E se uno dei compiti del nostro esistere non fosse stabilire chi ha ragione e chi ha torto, ma accorgerci che ogni persona che ci irrita, ferisce o affascina ci sta indicando una soglia interiore? Magari quella soglia dietro la quale si nasconde qualcosa di noi che attende di essere visto?
Comunque vada, quando smettiamo di puntare il dito, la vita torna a essere un viaggio. Un viaggio che non conduce lontano, ma nel luogo più profondo e vero di noi stessi: la casa interiore. E forse è proprio lì che il nostro libero arbitrio può scegliere il coraggio di conoscerci fino all’ultima radice fittonante, così da non avere più bisogno di nasconderci agli altri e, soprattutto, al nostro sguardo più sincero. Qualunque vento si alzi.