L’ingegneria che non ha prezzo perché sa andare controcorrente

Ci sono traiettorie che nascono da un gesto minuscolo: un padre che prova ad aggiustare ciò che si è rotto, un bambino che gli passa gli attrezzi. Cristian Fracassi è cresciuto così, tra viti che non volevano girare e ingranaggi ostinati. Il padre tentava, sbagliava, riprovava. Poi chiamava un artigiano, ma prima diceva al figlio: «Guarda bene come fa così la prossima volta lo aggiustiamo noi». Era un insegnamento sommesso: la realtà non si subisce, si ripara.
Quel bambino è diventato ingegnere, e un giorno si è trovato davanti a un mondo che respirava a fatica. Era il tempo del Covid, degli ospedali pieni, delle maschere per l’ossigeno che non potevano funzionare senza le introvabili e decisive valvole che permettevano ai respiratori di regolare il flusso dell’aria vitale. Senza di loro, quei dispositivi erano solo gusci vuoti, ma produrle era vietato per via del brevetto. Ed ecco il bivio: obbedire alla legge o alla coscienza?
Cristian ha scelto la coscienza e, con il suo team di Isinnova e le stampanti 3D, ha prodotto in una notte cento valvole per l’ospedale di Chiari, salvando persone. Poi ha fatto qualcosa di ancora più radicale: ha progettato la valvola Charlotte che convertiva le maschere da snorkeling della Decathlon in respiratori d’emergenza, e ha rilasciato gratuitamente al mondo il file, affinché chiunque potesse produrle perché «quando il problema lo merita, l’ingegneria può anche non avere un prezzo» riporta il sito. Risultato: 186000 vite salvate. Un gesto che non si misura in numeri, ma in respiri.
La storia dell’ignegner Fracassi non si ferma qui. Oggi Isinnova è un laboratorio che, con il suo voler aiutare il mondo, assomiglia a un cuore: pulsa, ascolta, risponde. «Un solo team, tre modi di far accadere le cose. Idee che diventano prototipi, prototipi che diventano startup, startup che vanno sul mercato o salvano vite quando serve» leggo sul web. Cristian e il suo team, oltre a regalare un progetto ogni due anni, creano strumenti che non cercano applausi, ma soluzioni. Le loro invenzioni non fanno rumore, ma restituiscono autonomia a chi l’ha perduta diventando ausili per la disabilità, maniglie speciali per chi non può afferrare, supporti per chi non riesce a camminare. Ogni iniziativa nasce da una domanda semplice e immensa: «Come posso aiutare qualcuno, davvero?».
Isinnova è diventata un luogo dove la tecnologia non è un fine, ma un gesto di cura. Un luogo dove l’ingegno non serve a stupire, ma a servire. Un luogo dove la bellezza non è estetica, ma etica che solleva e restituisce dignità.
La storia di Cristian è un promemoria luminoso: il coraggio non è un lampo, è una fedeltà silenziosa a ciò che senti vero, anche quando tutti intorno ti frenano dal rischiare. È la voce che ti attraversa e dice: «Aggiustiamo noi ciò che è rotto». È la scelta di andare controcorrente quando la corrente non porta da nessuna parte. È la decisione di essere se stessi anche quando costa e, guardando il mondo, vedere una crepa e, invece di voltarsi dall’altra parte, prendere un attrezzo. E cominciare.