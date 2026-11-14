ROMA, 14 NOV - Nei territori ucraini occupati rimangono in vigore i limiti di velocità Starshield fino a 161 km/h, che rendono più difficile intercettare i jet russi Shahed e offrono ai russi maggiori opportunità di attacco. L'Ucraina solleverà la questione a tutti i livelli. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelenskyy durante un colloquio con i giornalisti, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform. "Purtroppo, il programma Starshield ha dei limiti - ha detto - se tornassero alla decisione di non imporre restrizioni sul territorio ucraino, ma di mantenerle nei territori temporaneamente occupati, la loro decisione sarebbe molto pericolosa, perché suonerebbe già politica. Se si imponessero restrizioni anche lì, significherebbe non riconoscere più, almeno parzialmente, i territori temporaneamente occupati come nostri. Pertanto, credo che abbiamo il diritto di sollevare la questione e di far tornare il limite di velocità a zero". "Ora non possiamo più colpirli laggiù, vicino al fronte. Dobbiamo colpirli su altre linee, e questo dà ai russi maggiori opportunità di attaccare", ha detto Zelensky. Zelensky ha inoltre affermato che l'Ucraina ha bisogno di un numero di F-16 in volo due volte e mezzo superiore a quello attuale. Nel contesto dei preparativi per il prossimo incontro nel formato di Ramstein, previsto per la prossima settimana, Zelensky ha dichiarato: "Siamo lieti di avere a disposizione gli F-16. Il loro utilizzo è limitato, perché non sono aerei nuovi. Oggi abbiamo bisogno di un numero di velivoli in volo simultaneo due volte e mezzo superiore a quello che utilizziamo".
Zelensky, 'solleverò questione limiti Starshield a tutti i livelli'
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