Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Verso un nuovo vertice maggioranza sulla manovra per fare il punto sulle modifiche

ROMA, 10 NOV - Le richieste di modifica della Manovra, dalle pensioni alle risorse per il superbonus fino all'exit tax, sono tante, la coperta è corta e i tecnici che dovranno affrontare questo argomento attendono le indicazioni della politica. I due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, spiegano fonti della maggioranza, avrebbero chiesto un vertice a Giorgia Meloni per fare il punto della situazione e decidere quali modifiche alla legge di bilancio potranno essere valutate. Anche se non c'è una data certa e si attendono le decisioni della premier.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...