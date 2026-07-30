CARACAS, 29 LUG - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ringraziato il coordinatore residente delle Nazioni Unite nel Paese, l'italiano Gianluca Rampolla del Tindaro, e il sistema dell'Onu per il sostegno fornito nella prima fase delle operazioni di soccorso e salvataggio dopo i terremoti del 24 giugno, che hanno causato gravi danni soprattutto a La Guaira e Caracas. Durante l'apertura di un seminario con le Nazioni Unite dedicato al piano di ricostruzione post-sisma, al Palazzo presidenziale di Miraflores, a Caracas, Rodríguez ha riconosciuto il lavoro svolto da Rampolla del Tindaro durante l'emergenza, conferendogli oggi l'Ordine Francisco de Miranda, una delle più importanti onorificenze statali del Venezuela. Il funzionario Onu, nominato nell'agosto del 2021 dall'allora segretario generale dell'Onu, il portoghese António Guterres, ha lasciato l'incarico dopo cinque anni di servizio presso l'organismo multilaterale.
Venezuela, Rodríguez ringrazia l'italiano Rampolla del Tindaro dopo i terremoti
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