CARACAS, 10 LUG - La Procura venezuelana ha effettuato oggi un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza, nello Stato di La Guaira, ampliato per far fronte all'emergenza e dove vengono sepolte le vittime dei terremoti del 24 giugno non ancora identificate. Lo ha reso noto il procuratore Larry Devoe, precisando che almeno 300 corpi sono stati inumati in fosse individuali contrassegnate da codici identificativi, in un'area riservata del camposanto. Secondo Devoe, le operazioni vengono svolte "nel rigoroso rispetto delle norme nazionali e degli standard internazionali per la gestione delle salme in caso di calamità naturali", con il coordinamento delle istituzioni coinvolte nell'emergenza. L'ispezione rientra nelle attività prioritarie avviate dal Ministero pubblico per il monitoraggio della gestione della crisi provocata dal sisma, che ha causato migliaia di vittime e ingenti danni nelle regioni costiere del Venezuela.
Venezuela, la Procura ispeziona il cimitero dove sono sepolte vittime non identificate
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCARACAS
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...