CARACAS, 08 OTT - Secondo una proiezione annunciata dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, il prodotto interno lordo (Pil) del Venezuela dovrebbe crescere del 6,5% nel terzo trimestre del 2026. Rodríguez ha sottolineato la ripresa dei settori petrolifero e non petrolifero dopo i due terremoti che hanno colpito il Paese nel mese di giugno. "La produzione petrolifera è aumentata dell'8% dall'inizio dell'anno", ha dichiarato Rodríguez durante un incontro con esponenti del settore imprenditoriale precisando che il Venezuela produce attualmente circa 1,25 milioni di barili di greggio al giorno. La presidente ad interim ha inoltre affermato che il Paese 'prevede di ricevere 12 miliardi di dollari di finanziamenti' pubblici e privati nei prossimi due anni. Dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, avvenuta lo scorso 3 gennaio, il Venezuela è al centro di iniziative statunitensi volte a garantire forniture di greggio alle raffinerie americane e a favorire investimenti nel settore energetico del Paese.
Venezuela, crescita del Pil del 6,5% nel terzo trimestre
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