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Usa incriminano tre agenti iraniani per l'attacco fallito a base aerea Gb

WASHINGTON, 10 NOV - Tre agenti sostenuti dall'Iran sono stati incriminati per il ruolo in quasi 20 attacchi terroristici e tentati attacchi in Europa e Usa. Lo riferisce il Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui uno di loro, Mohammad Dawood Al-Saadi, avrebbe diretto da un carcere di New York il piano fallito contro la base britannica della Raf di Fairford, dove erano di stanza i bombardieri B-1, usata dagli Usa per condurre operazioni militari contro l'Iran. "Chiunque pianifichi un complotto terroristico contro una base militare che ospita membri delle forze armate Usa sarà perseguito", ha affermato il procuratore generale Todd Blanche.

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