BRUXELLES, 02 AGO - Sui centri di rimpatrio europei "i prossimi passi spettano agli Stati membri. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute, basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso e in linea con il quadro giuridico". Lo afferma un portavoce della Commissione europea interpellato sulla proposta italiana che riguarda i cosiddetti 'return hub', i centri di rimpatrio nei Paesi terzi.
Ue, 'pronti a valutare proposte compiute su hub europei di rimpatrio'
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