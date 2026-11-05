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Trump ribadisce, 'Hegseth ha fatto un lavoro fantastico'

WASHINGTON, 05 NOV - "Pete Hegseth ha fatto un lavoro fantastico. Avevamo più generali di quanti ne avessimo durante la Seconda guerra mondiale. Avevamo così tanti generali. Erano tutti generali a quattro stelle. Non ho mai visto nulla del genere". Lo ha detto Donald Trump sulle voci di un siluramento del capo del Pentagono. "Molti di loro erano woke. Non mi piacciono i generali woke", ha aggiunto.

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