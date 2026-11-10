WASHINGTON, 10 NOV - "Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente FALLITO! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero PERDENTE, hanno votato a favore di Pete". Lo scrive Donald Trump su Truth, festeggiando il voto della Camera Usa che ha bocciato la procedura di impeachment.
Trump festeggia, 'fallito il tentativo dem di impeachment di Hegseth'
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