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Trump festeggia, 'fallito il tentativo dem di impeachment di Hegseth'

WASHINGTON, 10 NOV - "Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente FALLITO! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero PERDENTE, hanno votato a favore di Pete". Lo scrive Donald Trump su Truth, festeggiando il voto della Camera Usa che ha bocciato la procedura di impeachment.

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