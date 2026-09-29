WASHINGTON, 29 SET - "Da ora in poi chiamerò le fake news artificial news". Lo ha detto Donald Trump lanciando il nuovo sito del governo 'America.gov' attaccando per l'ennesima volta i media non allineati che sono stati cacciati dalla Casa Bianca. Il presidente ha anche ricordato che l'ia d'ora in avanti si chiamerà "super intelligence".
Trump, 'cambierò il nome delle fake news in artificial news'
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