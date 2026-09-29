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Trump, 'cambierò il nome delle fake news in artificial news'

WASHINGTON, 29 SET - "Da ora in poi chiamerò le fake news artificial news". Lo ha detto Donald Trump lanciando il nuovo sito del governo 'America.gov' attaccando per l'ennesima volta i media non allineati che sono stati cacciati dalla Casa Bianca. Il presidente ha anche ricordato che l'ia d'ora in avanti si chiamerà "super intelligence".

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