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Trump, 'al 100% favorevole alla superintelligenza, miope chi dice no'

WASHINGTON, 06 NOV - "In qualità di Presidente, sono favorevole al 100% alla Superintelligenza (SI) e collaborerò con gli Stati americani che vogliono arricchirsi dotandosene. E' un vero tesoro; solo una leadership miope direbbe di no alle ricchezza che può grado di generare". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth difendendo lintelligenza artificiale e i data center bocciati dagli americani.

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