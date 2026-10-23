PALERMO, 23 OTT - Una terza scossa di terremoto, nettamente più forte delle due precedenti, è stata avvertita alle 12.19 in Sicilia, da Palermo a Catania fino alle isole Eolie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa ha fatto registrare una magnitudo di 5.0 con epicentro nel Tirreno meridionale a nod-ovest delle Eolie, non distante da Alicudi. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone.
Terza forte scossa di terremoto in Sicilia, magnitudo 5.0
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