L'Iran ha accusato oggi gli Usa di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i Paesi che "faranno da scudo" a Washington "bruceranno nelle fiamme della guerra". "Gli Usa si stanno rapidamente muovendo verso una guerra regionale totale, una strategia pericolosa mirata ad espandere il dominio sull'intera regione", ha affermato il capo del Comando centrale delle forze armate, Ali Abdollahi.
Teheran, 'gli Usa preparano un conflitto totale nella regione'
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