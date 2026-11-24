ROMA, 24 NOV - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo la rivendicazione ucraina degli attacchi alle navi russe in Libia, ha parlato con l'omologo ucraino Andrii Sybiha esprimendo preoccupazione per le azioni militari nel Mediterraneo, chiedendo il rispetto della sovranità della Libia e sottolineando la necessità di non estendere il conflitto.
Tajani parla con Sybiha, preoccupano azioni nel Mediterraneo, non estendere conflitto
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