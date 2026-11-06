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Tajani, inserire in manovra un fondo per risarcire vittime di errori giudiziari

ROMA, 06 NOV - "Stiamo riflettendo come gruppo parlamentare di inserire nella legge di bilancio un emendamento che possa prevedere un fondo per risarcire immediatamente, non con i tempi biblici che ci sono burocratici, chi ha subito errori giudiziari". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, agli Stati generali dei garantisti.

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