Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Tajani conferma, 'italiani fermati in Cisgiordania, non hanno fatto nulla'

ROMA, 06 NOV - "Stiamo seguendo" il caso degli italiani fermati in Cisgiordania, "non hanno fatto nulla, erano soltanto lì a fare attività agricola nella raccolta delle olive, speriamo che possano essere rimandati il prima possibile in Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando il fermo di attivisti internazionali, tra i quali alcuni italiani, da parte delle autorità israeliane, a margine degli generali del garantismo di Forza Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...