PARIGI, 10 NOV - ''Propaganda e disinformatia'': così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del G7 a Parigi, ha risposto così a una domanda sulle accuse da parte dell'ambasciata russa in Italia sul tema della cyber sicurezza. ''Basta leggere un po' i libri di storia per capire di che si tratta'', ha aggiunto Tajani.
Tajani, accuse ambasciata russa? 'Propaganda e disinformatia'
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