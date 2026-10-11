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Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' (2)

BRUXELLES, 11 OTT - Il calo di popolarità di Donald Trump supera i dieci punti percentuali tra gli elettori che lo avevano sostenuto alle presidenziali del 2024, secondo il Financial Times. Il confronto è tra maggio 2026, quando il quotidiano britannico ha iniziato a condurre i suoi sondaggi, e ottobre: in cinque mesi, la quota degli elettori di Trump che approva il suo operato è scesa dall'80% a meno del 70%. Per il gradimento complessivo del presidente, oggi al 34%, il Ft non indica invece il dato precedente e non permette quindi di quantificare la flessione. Per la gestione del conflitto con l'Iran, invece, la flessione supera i sette punti percentuali nello stesso periodo. Il Financial Times parla di un gradimento complessivo "ostinatamente basso" e osserva che "Donald Trump sta esaurendo il tempo a disposizione per risollevare i suoi deludenti indici di gradimento" prima delle elezioni di metà mandato. Il quotidiano sottolinea inoltre che il risultato dei repubblicani "potrebbe dipendere dalla capacità degli elettori di Trump insoddisfatti e degli indipendenti di distinguere il proprio giudizio sul presidente dal sostegno al suo partito". Tra gli altri elementi emersi dal sondaggio, circa due terzi degli intervistati sono favorevoli a norme federali vincolanti per le aziende dell'intelligenza artificiale e a un ritmo di sviluppo più prudente, posizioni in contrasto con la preferenza del presidente per garanzie volontarie e innovazione rapida. Ft ricorda inoltre che a settembre l'economia americana ha creato appena 29.000 posti di lavoro, nettamente al di sotto delle aspettative degli economisti, sollevando dubbi sulla tenuta del mercato del lavoro.

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