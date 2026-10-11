BRUXELLES, 11 OTT - Il calo di popolarità di Donald Trump supera i dieci punti percentuali tra gli elettori che lo avevano sostenuto alle presidenziali del 2024, secondo il Financial Times. Il confronto è tra maggio 2026, quando il quotidiano britannico ha iniziato a condurre i suoi sondaggi, e ottobre: in cinque mesi, la quota degli elettori di Trump che approva il suo operato è scesa dall'80% a meno del 70%. Per il gradimento complessivo del presidente, oggi al 34%, il Ft non indica invece il dato precedente e non permette quindi di quantificare la flessione. Per la gestione del conflitto con l'Iran, invece, la flessione supera i sette punti percentuali nello stesso periodo. Il Financial Times parla di un gradimento complessivo "ostinatamente basso" e osserva che "Donald Trump sta esaurendo il tempo a disposizione per risollevare i suoi deludenti indici di gradimento" prima delle elezioni di metà mandato. Il quotidiano sottolinea inoltre che il risultato dei repubblicani "potrebbe dipendere dalla capacità degli elettori di Trump insoddisfatti e degli indipendenti di distinguere il proprio giudizio sul presidente dal sostegno al suo partito". Tra gli altri elementi emersi dal sondaggio, circa due terzi degli intervistati sono favorevoli a norme federali vincolanti per le aziende dell'intelligenza artificiale e a un ritmo di sviluppo più prudente, posizioni in contrasto con la preferenza del presidente per garanzie volontarie e innovazione rapida. Ft ricorda inoltre che a settembre l'economia americana ha creato appena 29.000 posti di lavoro, nettamente al di sotto delle aspettative degli economisti, sollevando dubbi sulla tenuta del mercato del lavoro.
Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia' (2)
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRUXELLES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...