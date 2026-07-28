ROMA, 28 LUG - Il terremoto di questa mattina in Giappone ha causato anche il crollo di alcune parti delle mura del Castello di Kumamoto, una delle fortezze più grandi, imponenti e militarmente avanzate di tutto il Giappone. Lo riporta Japan News. Considerato un capolavoro assoluto dell'architettura difensiva dei samurai è conosciuto per il design delle sue mura di pietra. La pendenza alla base è dolce, ma diventa quasi verticale man mano che sale verso l'alto. Questo sistema ingegneristico impediva ai ninja e ai guerrieri nemici di arrampicarsi e faceva scivolare via persino i sassi. Costruito a partire dal 1601 dal potente signore della guerra Kato Kiyomasa, il complesso originario comprendeva ben 49 torri difensive, 18 porte principali e 29 porte secondarie. È circondato da profondi fossati e percorsi labirintici progettati per intrappolare gli invasori sotto il tiro dei difensori.
Sisma in Giappone, crolli nelle mura del famoso Castello di Kumamoto
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