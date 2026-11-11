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Singapore, a Joo Chiat incrocio pedonale diagonale stile Shibuya

SINGAPORE, 11 NOV - Singapore sperimenta l'incrocio pedonale a flusso totale in stile Shibuya. Dal 16 novembre scatterà un test di tre mesi tra Joo Chiat Road ed East Coast Road per fluidificare il traffico e aumentare la sicurezza di chi si muove a piedi. Il sistema fermerà contemporaneamente le auto in ogni direzione, consentendo ai pedoni di attraversare anche in diagonale durante una fase dedicata del semaforo. Per agevolare la sperimentazione e ridurre i punti di conflitto, i veicoli diretti verso Mountbatten Road non potranno più svoltare a destra su Joo Chiat Road, come confermato dalla Land Transport Authority (LTA) a The Straits Times.

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