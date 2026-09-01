PALERMO, 01 SET - 'Taormina brucia. In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. È arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco. Siamo in attesa del Canadair. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa". Lo scrive su Facebook il sindaco della Perla dello Ionio e deputato regionale di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.
Sindaco, 'Taormina brucia, la situazione è veramente tragica'
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