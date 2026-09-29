CATANIA, 29 SET - E' durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania che è già tornato pienamente operativo. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, comunicando che, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze, con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
Si abbassa l'allerta volo, torna operativo l'aeroporto di Catania
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