S.Egidio piange la morte di Juvencio, giovane per la pace ucciso in Mozambico

ROMA, 11 NOV - È stato ritrovato ieri mattina lungo le sponde del Rio Matola, alla periferia di Maputo, il corpo senza vita di Juvêncio, quindicenne mozambicano, scomparso sabato 8 novembre insieme al suo amico Ilton, di 12 anni. Ai pescatori che hanno rinvenuto il giovane è apparsa una scena raccapricciante: a Juvêncio erano stati strappati gli occhi e la lingua, quasi sicuramente durante un rito di stregoneria. A raccontare il tragico fatto è don Rolando Curzi, sacerdote della Comunità di Sant'Egidio e rettore della chiesa di San Giovanni Paolo II a Maputo, ancora sotto shock insieme ai tanti bambini e adolescenti della Scuola della Pace, frequentata da Juvêncio e Ilton. "Non mancavano mai il sabato mattina - ricorda don Rolando -, infatti quando i genitori sono venuti a cercarli perché non erano rincasati per il pranzo, ci siamo subito insospettiti e abbiamo consigliato loro di rivolgersi alle autorità per avviare le ricerche". I due ragazzi, appartenenti a famiglie povere immigrate nella Capitale da una zona rurale del Mozambico, frequentavano anche il Centro Nutrizionale della Comunità a Matola, che ogni giorno offre pasti nutrienti a 500 minori. In Mozambico, paese ancora scosso dalle violenze e dagli attacchi jihadisti nel nord, non sono rari i rapimenti di minori, i cui organi vengono utilizzati in macabri rituali di stregoneria. La Comunità di Sant'Egidio, mediatrice dei negoziati che hanno portato all'Accordo Generale di Pace firmato a Roma il 4 ottobre 1992, è presente in Mozambico dagli anni Ottanta e promuove la cultura della pace e del rispetto della vita, attraverso attività educative nelle scuole, nei villaggi e con la presenza capillare delle Scuole della Pace e del movimento dei Giovani per la Pace. Oggi pomeriggio, al Centro Nutrizionale di Matola, circa 600 persone si sono strette attorno alle famiglie dei due giovani, partecipando con grande commozione a una preghiera in memoria di Juvêncio e invocando la salvezza della vita di Ilton.
S.Egidio piange la morte di Juvencio, giovane per la pace ucciso in Mozambico
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