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Schlein, disponibili a collaborare su allarmi bomba ma nessuna delega in bianco

ROMA, 12 NOV - "Bene il confronto ma deve proseguire nelle sedi opportune che sono il Parlamento e il Copasir. Noi come opposizione siamo pienamente disponibili a collaborare di fronte a minacce atte a destabilizzare il paese e creare allarme, ma no a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Oggi non abbiamo avuto proposte specifiche". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Bisogna invertire" il trend "dei tagli alla cybersicurezza. E abbiamo proposto di spostare una parte di risorse previste per i sistemi d'arma sulla cybersicurezza", ha aggiunto.

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