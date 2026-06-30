CARACAS, 30 GIU - "Il lavoro dei soccorritori è stato eroico. Calcoliamo che 30mila persone vivevano nelle zone più colpite, 6.400 sono stati salvati dalle squadre. Il bilancio dei morti sale a 1.943". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono oltre 10mila.
Sale a 1.943 morti il bilancio provvisorio del terremoto in Venezuela
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