SANTO DOMINGO, 10 NOV - Il presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader ha ribadito il suo sostegno a Nayib Bukele e alle operazioni dell'esercito di El Salvador ad Haiti, auspicando però maggiore coordinamento con la Forza di soppressione delle bande (Gsf) a causa delle recenti tensioni operative. "Crediamo che debbano mettersi d'accordo, coordinare e sostenere con decisione l'esercito salvadoregno e l'atteggiamento del presidente Bukele", ha dichiarato. Il presidente dominicano ha confermato l'aiuto a El Salvador "in tutta la parte logistica e di intelligence". A ottobre El Salvador ha inviato oltre 2.000 soldati ad Haiti per cercare quattro militari dispersi dopo un'imboscata. Questa presenza autonoma ha sollevato i dubbi dei funzionari statunitensi e della missione internazionale Gsf, che lamentano una mancanza di azioni congiunte. Nel frattempo, Bukele ha annunciato che l'aviazione salvadoregna ha neutralizzato il quartier generale del gruppo criminale 400 Mawozo. Il vicepresidente di El Salvador, Félix Ulloa, ha escluso ogni dialogo con le bande, mentre Abinader ha rassicurato di aver "rafforzato la frontiera" per garantire la pace in patria.
Repubblica Dominicana, Abinader appoggia Bukele ma chiede più coordinamento ad Haiti
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