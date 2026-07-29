CARACAS, 29 LUG - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che banche pubbliche e private daranno prestiti per acquistare case a chi ha perso la propria abitazione a causa del doppio terremoto del 24 giugno. Gli immobili con un valore fino a 70.000 dollari riceveranno un sussidio statale dell'80%, mentre il restante 20% sarà finanziato in 25 anni. Ha inoltre spiegato che per le residenze con un valore compreso tra 70.000 e 100.000 dollari, lo Stato sovvenzionerà il 50%, e la parte restante sarà anch'essa pagata a rate in 25 anni. "Le banche, sia pubbliche che private, sono pronte a fornire prestiti per l'acquisto di case sul mercato secondario", ha dichiarato Rodríguez in un video pubblicato sui social. "Saremo molto attenti e vigili sui prezzi del mercato immobiliare. In questa situazione, non c'è assolutamente spazio per la speculazione", ha avvertito.
Prestiti agevolati in Venezuela per chi ha perso casa nel terremoto
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