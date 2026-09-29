WASHINGTON, 29 SET - OpenAi lancia un modello di intelligenza artificiale più economico, dopo averne scartato uno ritenuto non sicuro. La startup ha reso anche noto che ChatGpt, tra i suoi prodotti di punta, è utilizzato ogni settimana da più di 1,2 miliardi di persone.
OpenAi lancia un modello IA più economico dopo averne scartato uno non sicuro
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