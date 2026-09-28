CARACAS, 28 SET - L'Osservatorio venezuelano delle carceri (Ovp) denuncia che più di 60 persone sono morte sotto custodia dello Stato in Venezuela dall'aprile di quest'anno. L'ultimo caso, riferito oggi dall'organizzazione sulle sue reti sociali, riguarda Luis Alejandro García, 30 anni, deceduto nel Centro di formazione Hombre Nuevo Juan López di Tocuyito, nello Stato di Carabobo, presumibilmente a causa della tubercolosi. Secondo l'Ovp, nel carcere sono detenute oltre 2.200 persone a fronte di una capacità di 1.400, con un tasso di occupazione superiore al 157%. Il sovraffollamento, avverte l'organizzazione, aumenta il rischio di trasmissione di malattie infettive, aggravato dalle difficoltà di accesso tempestivo alla diagnosi e alle cure mediche. L'ong chiede un intervento immediato sulle condizioni sanitarie della struttura, uno screening urgente della popolazione detenuta per individuare eventuali casi di tubercolosi e un'indagine sulle circostanze della morte di García e sull'assistenza medica ricevuta.
Ong Venezuela, oltre 60 morti sotto custodia dello Stato da aprile 2026
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