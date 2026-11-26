ROMA, 26 NOV - L'Aula del Senato ha confermato la fiducia, chiesta dal governo sul decreto legge con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio. Hanno votato a favore 95 senatori, 54 i contrari e un astenuto. Il provvedimento passa alla Camera per essere convertito in legge entro il 15 dicembre.
Ok dal Senato alla fiducia sul decreto ex Ilva, 95 Sì e 54 No
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