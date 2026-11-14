ROMA, 14 NOV - La piattaforma video YouTube ha bloccato 16 canali russi in Ucraina che "diffondevano propaganda e sostenevano la guerra contro l'Ucraina". Tra questi figurano canali di propagandisti russi, artisti, e canali in lingua straniera della serie animata 'Masha e Orso'. Lo scrive la Ukrainska Pravda, che cita il Centro per la lotta alla disinformazione ucraino su Telegram. Lo scorso agosto, ricorda il giornale ucraino, YouTube aveva bloccato in Ucraina tre canali della serie animata russa 'Masha e Orso': uno in lingua russa, uno in lingua ucraina e uno in lingua inglese. "Secondo la Commissione centrale per la protezione dei dati - si legge - YouTube ha bloccato i canali del corrispondente militare russo Alexander Sladkov e del blogger Sergey Kolyasnikov (Zergulio). Sono stati bloccati anche i canali delle artiste russe Nadiya Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko, Masha Weber e del gruppo musicale Uma2rman". Inoltre, in Ucraina sono stati bloccati i canali di propaganda 'Russian Skleyki SVO', 'Sevastopolsky Korrespondent' e i canali in lingua straniera della serie animata russa 'Masha e Orso'.
Nuovo stop di YouTube a 'Masha e Orso' in Ucraina
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