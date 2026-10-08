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'Negoziatori Kiev domani a Miami, invitati Gb, Francia, Germania, Nato e Ue

(Vedi servizio delle 19.37) NEW YORK, 08 OTT - I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami domani per discutere di "nuove idee e proposte" che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto "con i russi e gli ucraini durante la loro visita". Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della Nato e dell'Ue.

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