MOSCA, 02 AGO - Un drone ucraino si è abbattuto ad "alcuni metri" da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in territorio ucraino ma controllata dai russi. E' quanto afferma Alexei Likhachev, il direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, Rosatom, aggiungendo che "fortunatamente non vi è stata alcuna esplosione" e quindi nessun danno alla centrale. "La scorsa notte - riferisce Likhachev, citato dalla Tass - un drone ha colpito la galleria che connette le sei unità della centrale, adibito al m+ovimento del personale. L'attacco ha colpito letteralmente ad alcuni metri dall'edificio del reattore dell'unità 3".
Mosca, drone ucraino cade vicino a un reattore della centrale di Zaporizhzhia
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