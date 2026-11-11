ROMA, 11 NOV - Le forze russe hanno condotto, nel corso della notte, attacchi contro tre strutture energetiche che riforniscono siti dell'industria della difesa ucraina; lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca in un comunicato, pubblicato dalla Tass. "Le Forze armate russe continuano a lanciare attacchi con droni contro infrastrutture energetiche che alimentano le imprese dell'industria della difesa ucraina, nonché contro imbarcazioni che trasportano forniture militari e beni a duplice uso destinati all'esercito ucraino. La scorsa notte, gli attacchi hanno colpito una sottostazione elettrica da 330 kV nella città di Krivoy Rog (Kryvyj Rih in ucraino, ndr), nella regione di Dnepropetrovsk, e due sottostazioni elettriche da 110 kV e 330 kV a Mayaki e Usatovo, nella regione di Odessa", si legge nella nota.
Mosca, 'colpite 3 strutture energetiche ucraine, rifornivano siti difesa'
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