LONDRA, 10 NOV - Un militare dell'esercito statunitense è stato arrestato nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell'Inghilterra, in un'indagine dell'antiterrorismo britannico su presunte attività di spionaggio in favore della Russia. Lo riportano i media del Regno Unito. L'uomo, 41 anni, è stato fermato nei pressi di Gloucester e la polizia sta perquisendo due luoghi nella zona. L'indagine è condotta in collaborazione con l'Fbi e le forze armate Usa.
Militare Usa arrestato in Gb, sospettato di spionaggio per la Russia
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