BUENOS AIRES, 15 NOV - Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato che si presenterà alle elezioni del 2027 per cercare un secondo mandato alla guida del Paese. La conferma è arrivata durante l'inaugurazione di una mostra al Museo della Casa Rosada, a Buenos Aires. "Per chi dubita che io stia puntando alla rielezione, sì, mi presenterò", ha dichiarato. Nel suo intervento, ripreso da La Nacion, Milei ha anticipato alcune delle priorità per un eventuale secondo mandato. Tra gli obiettivi indicati figurano l'ampliamento degli scambi commerciali fino a raggiungere il 90% dei Paesi del mondo entro il 2031 e la prosecuzione dei tagli fiscali. Il presidente ha inoltre promesso che, se si realizzeranno le previsioni economiche del suo governo, restituirà agli argentini 500 miliardi di dollari attraverso riduzioni delle imposte, una cifra che ha paragonato al debito nazionale. Milei ha difeso il bilancio della sua gestione, sostenendo che l'Argentina stia tornando a crescere dopo anni di isolamento commerciale e impoverimento. Ha inoltre rivendicato le politiche di deregolamentazione, tra cui le modifiche alla legge sui ghiacciai e l'abolizione della legge sugli affitti. Dal suo insediamento, nel dicembre 2023, il presidente ha portato avanti un programma di austerità basato sulla riduzione della spesa pubblica e dell'inflazione. Le misure hanno contribuito al riequilibrio dei conti pubblici, ma hanno anche comportato perdite di posti di lavoro e tagli agli aiuti in settori come energia e trasporti, alimentando il dibattito sociale.
Milei annuncia la ricandidatura nel 2027 e punta al secondo mandato
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