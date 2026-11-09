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Meloni, dal decreto Bollette benefici importanti ma serve tempo per gli effetti

ROMA, 09 NOV - Il decreto Bollette "agisce sul prezzo all'ingrosso dell'energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando il provvedimento varato oggi dal Consiglio dei ministri.

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