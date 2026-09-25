CARACAS, 25 SET - Il governo di Delcy Rodríguez avrebbe tolto il veto al ritorno in Venezuela della leader dell'opposizione María Corina Machado. Lo riferisce il canale televisivo all news Ntn24 citando una fonte vicina alla presidente ad interim e un documento dell'ufficio immigrazione in cui figura l'assenza di obiezioni al suo ingresso alla frontiera. L'informazione arriva dopo che il partito di Machado, Vente Venezuela, aveva denunciato l'impedimento al suo ritorno nel Paese in tre diverse occasioni nell'ultima settimana mentre Rodríguez era a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e per un incontro con Donald Trump. Machado era fuggita a dicembre del 2025 dal Venezuela con l'aiuto degli Usa per sfuggire agli arresti ordinati dal regime di Nicolás Maduro, ma oltre otto mesi dopo la cattura dell'ex presidente da parte delle forze speciali statunitensi e l'avvio di un processo di transizione democratica guidato da Washington, alla premio Nobel della Pace non viene ancora consentito il ritorno in patria. Le ultime indiscrezioni provenienti dal suo circolo più intimo riferivano di un prossimo tentativo di rientrare in Venezuela da parte di Machado questa volta in modo pubblico e accompagnata da una delegazione internazionale.
Media, tolto il divieto di ingresso per Machado in Venezuela
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