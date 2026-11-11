Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, minaccia a spazio aereo Baltici dalla Bielorussia, in volo caccia Nato

Caccia Nato sono stati fatti decollare in seguito all'avvistamento di un oggetto dalla Bielorussia diretto verso i Paesi baltici. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando il Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. La Lituania aveva diramato martedì sera un allarme aereo, e poco dopo anche la Lettonia ha avvertito la popolazione della regione di Ludza, confinante con la Bielorussia, di cercare rifugio in seguito ad una minaccia nello spazio aereo. Lo riporta l'emittente di servizio pubblico lettone, Lsm. L'esercito lettone ha reso noto di aver attivato droni intercettori e unità di difesa aerea. L'allarme è poi rientrato alle 00:35 locali, 23:35 in Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...