TEL AVIV, 18 OTT - Il capo di stato maggiore dell'Idf ha imposto che i militari dell'esercito israeliano siano tutti presenti nel giorno delle elezioni, il 27 ottobre, dopo valutazioni secondo cui in quella data potrebbero verificarsi attentati terroristici con l'obiettivo di influenzare l'esito delle urne. Lo riferisce la tv Channel 12 spiegando che la decisione è stata presa al termine di una fase di preparazione e valutazione della situazione.
Media, 'l'Idf richiama tutti i militari in servizio il 27 ottobre, rischio attacchi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...