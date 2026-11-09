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Magyar, 'fratello di Orbán fermato per traffico di esseri umani'

BRUXELLES, 09 NOV - "Secondo quanto riportato dalla stampa, il fratello di Viktor Orbán, Áron Orbán, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di traffico di esseri umani. L'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni e l'Ufficio nazionale di investigazione stanno proseguendo le indagini". Lo rende noto in un tweet il primo ministro ungherese Peter Magyar.

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