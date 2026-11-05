CARACAS, 05 NOV - La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha affermato che il suo Paese non è rappresentato al vertice iberoamericano in corso di svolgimento a Madrid ed è tornata a chiedere che venga fissata al 24 luglio la data per le elezioni che sanciranno il pieno ritorno alla democrazia. Lo ha scritto in un messaggio pubblico diretto ai partecipanti del vertice ai quali rivolge un appello alla difesa dei valori della liberrà, della democrazia e dei diritti umani in Venezuela, Cuba e Nicaragua "i cui cittadini non sono rappresentati a Madrid". La premio Nobel per la Pace ha quindi suggerito che, una volta designate le nuove autorità del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) e del Consiglio nazionale elettorale (Cne), si dovrà procedere a decretare la caducità del mandato ad interim di Delcy Rodríguez e indire le elezioni. Secondo Machado si tratta di un percorso compatibile con la convocazione degli scrutini il 24 luglio, in concomitanza con la data di nascita del 'libertador' Simon Bolivar. L'attuale governo ad interim di Caracas, la cui permanenza al potere è sostenuta anche da Washington dopo la cattura di Nicolás Maduro, è rappresentato al vertice di Madrid dal nuovo ministro degli Esteri, Oliver Blanco.
Machado al vertice iberoamericano, 'Venezuela ancora come Cuba e Nicaragua'
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