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Leone in Argentina, 'sognate una Chiesa che continui a fare chiasso'

CORDOBA, 10 NOV - "Abbiate il coraggio di guardare l'Argentina con gli occhi di Dio! Sognate giovani che si chiedano se Cristo li stia chiamando; parrocchie che siano vive comunità di fede; famiglie religiose che conservino l'audacia dei loro fondatori; seminari e noviziati in cui si formino dei santi … Sognate una Chiesa che continui a 'fare chiasso', come vi ha chiesto il vostro connazionale Papa Francesco". Lo ha detto Papa Leone nell'incontro con la comunità cattolica a Cordoba. "Un chiasso - ha concluso Prevost - che arrivi in ogni angolo della terra e faccia risuonare ovunque il Vangelo di Gesù Cristo".

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