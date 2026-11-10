BUENOS AIRES, 10 NOV - L'Argentina ha chiesto al Tribunale internazionale per il diritto del mare di ordinare al Regno Unito la sospensione delle attività di esplorazione e sfruttamento petrolifero nell'area marittima delle isole Malvinas (Falklands), al centro di una contesa tra i due Paesi. La richiesta - riferisce una nota dell'ufficio stampa della presidenza - è stata presentata durante la prima giornata di udienze ad Amburgo, nell'ambito della procedura per l'adozione di misure provvisorie in attesa della conclusione dell'arbitrato internazionale. Al centro della contestazione c'è il progetto Sea Lion, che prevede lo sfruttamento del giacimento per 35 anni e la perforazione di 23 pozzi produttivi, con ulteriori fasi di sviluppo. Buenos Aires sostiene che Londra non possa procedere unilateralmente allo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio la cui sovranità è ancora oggetto di disputa. L'Argentina richiama le risoluzioni delle Nazioni Unite, che dal 1965 riconoscono la controversia e invitano le parti a negoziare, chiedendo di evitare iniziative unilaterali. Un secondo punto riguarda i rischi ambientali. Secondo la delegazione argentina, un eventuale incidente potrebbe provocare danni irreversibili all'ecosistema marino. La prima udienza si è conclusa con l'esposizione di Buenos Aires. Il Regno Unito presenta le proprie argomentazioni nel pomeriggio. Le audizioni proseguiranno mercoledì 11 novembre.
L'Argentina chiede lo stop alle trivellazioni britanniche alle Malvinas
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