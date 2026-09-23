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La Tunisia respinge il ricorso dei quattro attivisti della Flotilla Soumoud

ROMA, 23 SET - La Corte d'appello di Tunisi ha respinto oggi il ricorso contro il mantenimento in detenzione di Wael Naouar, Nabil Chennoufi, Ghassen Boughdiri e Ghassen Henchiri, quattro dirigenti tunisini della Flotilla Soumoud detenuti dal marzo nell'ambito di un'inchiesta economico-finanziaria. Secondo il media tunisino Al Chourouk, la Chambre d'accusation numero 32 ha confermato la decisione del giudice istruttore del Polo giudiziario economico e finanziario di negare la scarcerazione e prorogare di quattro mesi la detenzione preventiva dei quattro. Nel pomeriggio il Comitato nazionale di difesa degli attivisti della Flotilla ha inoltre annunciato che Naouar è stato nuovamente trasferito in ospedale, poche ore dopo essere stato ricondotto nel carcere di Mornaguia. Il Comitato denuncia di non avere ricevuto informazioni dalle autorità sulle sue condizioni di salute o sulle circostanze del ricovero. Non risultano al momento comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie o penitenziarie. Separata è la posizione delle persone fermate dopo la manifestazione del 19 settembre a Tunisi, organizzata per chiedere la liberazione dei quattro. La Procura presso il Tribunale di Tunisi ha autorizzato la Brigata centrale della Guardia nazionale dell'Aouina a prolungare di altre 48 ore la garde à vue di 13 persone. Tra i fermati figura anche un minorenne, secondo la coordinazione della difesa. Le accuse precise non risultano ancora rese pubbliche formalmente dalla Procura.

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