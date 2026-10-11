TRIESTE, 11 OTT - La Slovenia è chiamata oggi alle urne per quattro referendum, letti da osservatori ed esperti come il primo banco di prova per il governo a meno di sei mesi dal suo insediamento. Gli elettori, specifica l'agenzia di stampa slovena Sta, esprimeranno un voto vincolante su una legge relativa alle commissioni d'inchiesta parlamentari - proposta da gruppi della società civile - e parteciperanno a tre referendum consultivi promossi dai partiti di governo, aventi per oggetto il canone radiotelevisivo, il diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini di Paesi terzi e l'obbligo di svolgere attività lavorativa per i percettori di sussidi sociali, informa la Sta. I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 19.
La Slovenia al voto per quattro referendum
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