ROMA, 26 NOV - Con 142 sì, 112 no, l'Aula della Camera ha detto sì al decreto scuola. Gli astenuti sono stati 4.Sul provvedimento il governo aveva posto la fiducia. Sul tema degli ebook, su cui si è consumato uno strappo nel centrodestra al Senato - con FI contro e FdI a favore - la maggioranza si è ricompattata a Montecitorio. Le opposizioni al momento del voto hanno mostrato cartelli di protesta.
La Camera approva il decreto scuola, 142 i sì, 112 i no
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